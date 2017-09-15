Киев, 15 сентября, 2017, 23:01 — ИА Регнум. Отказ германского концерна Siemens участвовать в модернизации газотранспортной системы Украины вызван опасениями лишиться контрактов в России, заявил глаза НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

Gazprom.ru Каски газовиков

По словам Андрея Коболева, когда началась проработка вопросов модернизации газотранспортной системы Украины, существовало соглашение о поставках оборудования производства концерна Siemens, но затем немцы отказались от участия в проекте, чтобы не подвергать опасности их заказы в России.

Удивительно, но при этом глава «Нафтогаза» сообщил, что одним из условий начала работ по модернизации украинской ГТС являются гарантии на транзит российского газа через Украину после 2019 года, которые до сих пор не получены.

Более того, Андрей Коболев ранее сообщал журналистам, что запуск в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» оставит невостребованной всю южную линию украинской ГТС.