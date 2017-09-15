Екатеринбург, 15 сентября, 2017, 22:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге кинолюбители в первый день продаж скупили уже более 10% билетов на премьеру кинофильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом сегодня, 15 сентября, пишут «Ведомости».

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Матильда и Николай

В крупнейших кинотеатрах города удивлены — обычно в первый день продаж зрители скупают около 1% билетов. На данный момент продажи на «Матильду» бьют все рекорды.

Также стало известно, что екатеринбургское казачье сообщество «Станица Державная» планирует организовать охрану кинотеатров, показывающих «Матильду». Такое заявление они сделали после того, как некий православный активист Денис Мурашов протаранил вход в крупнейший кинотеатр Екатеринбурга «Космос» и попытался поджечь его.

В сами кинотеатры казаки заходить не будут, они намерены патрулировать прилегающую территорию.

Напомним, кинофильм «Матильда», посвященный истории любви цесаревича Николая Александровича (будущего последнего русского императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской вызвал серьёзный раскол в обществе.

Лидером движения за запрет этого фильма стала депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия»). Она прилагает массу усилий и не стесняется использовать административный ресурс для того, чтобы запретить этот фильм. Поклонская и её сторонники утверждают, что фильм оскорбляет чувства верующих, а также искажает исторические факты.

Фильм Учителя действительно несколько исказил факты взаимоотношений между Кшесинской и Николаем Александровчием, но сам кинорежиссер всегда утверждал, что снимает фильм «по мотивам», а не историческую реконструкцию.

Премьера фильма назначена на 23 октября. Уже сейчас многим кинотеатрам в стране стали присылать угрозы поджога, если они не откажутся показывать «Матильду».