Аддис-Абеба, 15 сентября, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Эфиопия направила войска в регион, где разразились смертоносные столкновения между представителями народа оромо и сомалийскими этническими группами, говорится в заявлении правительства Эфиопии, 15 сентября сообщает Associated Press.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Эфиопия

Вооружённые силы направлены в районы наиболее ожесточённых столкновений, чтобы предотвратить возможные нарушения прав человека, заявил представитель правительства Эфиопии Негери Ленчо.

Власти Сомали заявили, что более 50 человек были убиты в результате нападения на этнических сомалийцев в регионе Оромия, а власти Эфиопии сообщили о гибели 18 человек.

«На телах убитых были колото-резанные раны. Их убили только из-за того, что они были этническими сомалийцами», — говорится в заявлении администрации президента Сомали.

Официальные представители Сомали обвинили власти региона Оромия в том, что они ничего не сделали для того, чтобы предотвратить убийства.

В Эфиопии обвинения Сомали назвали «постыдными», добавив, что столкновения начались после того, как сотрудники региональной полиции — этнические сомалийцы — убили двух представителей народа оромо в начале сентября 2017 года. Правоохранительные органы Эфиопии уже арестовали около 200 человек, принимавших участие в столкновениях.

Напомним, столкновения между этническими сомалийцами и представителями народа оромо происходят достаточно часто. Они вспыхнули с новой силой с апреля 2017 года.