Луганск, 15 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что все находящиеся на линии фронта военнослужащие Народной милиции ЛНР ознакомились с приказом «О соблюдении режима прекращения огня». Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в Народной милиции республики.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР в окопах

«Я направился с инспекцией в передовые позиции Народной милиции ЛНР. В ходе общения с личным составом подразделений я убедился, что каждый военнослужащий был ознакомлен с приказом «О соблюдении режима прекращения огня». Также командирами подразделений мне были предоставлены соответствующие листы ознакомления с личными подписями военнослужащих», — отметил Марочко.

Подполковник сообщил, что такие же выводы сделали и представители официальной Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, также общавшиеся с военнослужащими республики.

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«С нашей стороны «школьное перемирие» соблюдается. Нам довели приказ, мы с ним ознакомились и подписали, хотя мы и раньше соблюдали перемирие. Мы также не препятствуем работе миссии ОБСЕ. Тут также сейчас есть соответствующий приказ, в рамках которого мы и действуем. Мы никоим образом не препятствуем действиям миссии, представители которой могут свободно передвигаться по территории нашей зоны ответственности. Конкретно на данном участке сейчас относительно тихо, каких-либо серьезных нарушений с украинской стороны в последние дни не фиксировалось, хотя на соседних участках есть нарушения «режима тишины», — сообщил военнослужащий Народной милиции ЛНР Андрей В.

Стоит отметить, что в Донецкой Народной Республике представители командования Народной милиции ДНР собирают такие же подписи у военнослужащих. Им строго запрещается открывать огонь по Вооруженным силам Украины, даже если украинская армия стреляет по ним.

«Нас заставили расписаться под тем, что если мы откроем огонь по боевикам ВСУ или батальонам, то в отношении нас будет применяться дисциплинарное наказание, вплоть до увольнения, и не только. Мы здесь как мишени, по нам стреляют, а отвечать нам нельзя», — рассказал военнослужащий армии ДНР, который находится на линии фронта.