Рязань, 15 сентября, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Почти 9 тысяч человек в Рязанской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.

Stefano Brivio Свеча

В Рязанской области, как и в других регионах Центрального федерального округа, наблюдается крайне неблагоприятная погода. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду, идут сильные ливни с грозами.

С 19:00 по московскому времени на территории Рязанской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго»).

На данный момент без электроснабжения остаются около 8,8 тысячи человек. Аварийные ведомства уточняют количество потребителей, отключённых от мощности.

Полном ходом идут аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

В аварийно-восстановительных работах принимают участие 43 человека и 16 единиц специальной техники.