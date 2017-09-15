* ИГ — запрещённая в России организация

Лондон, 15 сентября, 2017, 21:39 — ИА Регнум. За теракт в Лондонском метрополитене взяла на себя ответственность группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 15 сентября ряд британских СМИ, ссылаясь на сообщение в соцсетях.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

В публикациях английских СМИ утверждается, что в некой закрытой группе в соцсетях террористы сообщили, что двойной теракт в Лондонском метрополитене — лишь разминка перед более масштабной атакой, которая «потрясет весь Лондон».

Сообщается, что в комментариях этой группы прославляют террориста, заложившего бомбу, взрывом которой были ранены как минимум 20 человек, и утверждают, что это только начало настоящих атак.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 сентября на станции Лондонского метрополитена Parsons Green в вагоне поезда прогремел взрыв, в результате которого ожоги рук и лица получили порядка 20 человек.

Позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще одно взрывное устройство, которое не сработало.