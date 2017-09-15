Боровск, Калужская область, 15 сентября, 2017, 22:26 — ИА Регнум. В калужском индустриальном парке «К-Агро» построят предприятие по производству конфет на основе фруктов и орехов в шоколадной глазури. Соответствующее соглашение заключено между администрацией Боровского района и компанией «Микаелло», сообщили 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Letizia Piatti Шоколад

По данным агентства, инвестиции в «конфетный» проект составят порядка 250 млн рублей. На предприятии предполагается создать до 200 рабочих мест, а в дальнейшем количество работающих увеличат в два раза. Производство конфет на предприятии планируют начать в конце 2018 года.

«В Боровском районе открываются новые производства, расширяются существующие. Муниципалитет привлекателен для реализации новых проектов», — прокомментировал подписание соглашения глава районной администрации Илья Веселов.

Отметим, что с 2010 года в Боровском районе также производят конфеты на южнокорейском предприятии Lotte Confectionery.

Напомним, с 2012 года в экономику Калужского региона было привлечено более 467 млрд рублей, открыто свыше 53 новых крупных производства, создано более 10 тыс. рабочих мест. Калужская область входит в тройку лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Доля инвестиций в валовом региональном продукте области ежегодно держится на уровне от 29% до 33%.