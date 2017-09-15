Эрбиль, Ирак, 15 сентября, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Парламент Иракского Курдистана одобрил проведение в регионе референдума о независимости. Голосование по данному вопросу состоялось 15 сентября на первом заседании парламента после двухлетнего перерыва в его деятельности, передаёт телеканал Rudaw.

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Референдум о независимости Иракского Курдистана должен состояться 25 сентября.

В случае положительного результата Эрбиль может начать процедуру размежевания с Багдадом, что значительным образом изменит расклад сил на Ближнем Востоке.

Власти Ирака отрицательно относятся к идее независимости Иракского Курдистана и заранее объявили референдум «неконституционным», пообещав добиваться его отмены.

Против референдума выступил также ряд региональных держав. В частности, правительство Турции, на территории которой также проживает значительное количество курдов, заявило, что иракские курды «заплатят» за референдум, который «вреден народам региона».

США также призвали Иракский Курдистан «найти возможность» отложить референдум по вопросу о независимости.

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