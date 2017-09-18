Рязань, 18 сентября, 2017, 03:34 — ИА Регнум. В течение нескольких дней после единого дня голосования прошло уже несколько отставок. С поста главы администрации Саратова ушел Валерий Сараев, а кресло мэра Рязани оставил Олег Булеков. Ситуация анализирует редактор ИА REGNUM Зоя Емельянова.

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Отставка Сараева, считает политолог Дмитрий Олейник, связана со стремлением нового губернатора показать чиновникам, что обеспечение легитимности выборов важнее обеспечения высокой явки. Политолог Игорь Семенов, в свою очередь, считает отставку Сараева ошибкой Валерия Радаева, который поставил этим легитимность выборов под вопрос.

На прошедших выборах в Саратовской области была продемонстрировала относительно неплохая явка — 56% (в самом Саратове — 48%), кандидат от правящей партии Валерий Радаев получил почти три четверти голосов, значительно обойдя конкурентов от КПРФ, ЛДПР и «Патриотов России». Вместе с тем большое число зафиксированных нарушений привело к признанию выборов несостоявшимися на двух участках (на одном из них в урне бюллетеней оказалось больше, чем получили голосовавшие). Тем не менее, по мнению главы регионального избиркома Павла Точилина, повода для сомнений в легитимности выборов нет.

Относительно причины отставки Булекова существует несколько версий. Каких — читайте в статье: А вас я не прошу остаться: почему увольняют мэров российских городов

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