Вашингтон, 15 сентября, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало последний снимок, сделанный аппаратом Сassini перед разрушением в верхних слоях атмосферы Сатурна. Снимки, сделанные Сassini, публикуются на официальном сайте NASA.

NASA Последний снимок аппарата Сassini

На последнем снимке, сделанном в цвете, видны верхние слои атмосферы Сатурна, в которых, собственно, и сгорел аппарат.

Напомним, космический аппарат Сassini сгорел в 14:55:46 по московскому времени. Примечательно, что аппарат провел на орбите 13 лет, и инженеры NASA приняли решение прекратить его существование после того, как на нем были исчерпаны запасы топлива.

«Я надеюсь, все вы горды этим замечательным завершением миссии. Поздравления всем нам. Это была невероятная миссия, невероятный аппарат, а все вы — невероятная команда. Я объявляю о завершении миссии», — заявил руководитель миссии Сassini Ирл Майз.