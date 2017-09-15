Владивосток, 15 сентября, 2017, 21:25 — ИА Регнум. Первыми были вручены призы NETPAC — организации, занимающееся продвижением азиатского кино. В состав жюри в этом году вошли: Эшли Ратнавибхушана (Шри-Ланка), Ратна Сарумпает (Индонезия) и Всеволод Коршунов (Россия). Особое упоминание и диплом жюри был единодушно присужден китайскому фильму «Пластиковый Китай» режиссера Цзе-лян Ван. Приз жюри NETPAC достался российской картине «Близкие» (режиссер Ксения Зуева).

Pacificmeridianfest.ru Фотография на память

Традиционно на фестивале присуждается приз имени легендарного голливудского актера и уроженца Владивостока Юла Бриннера. Награду вручает автор книг, киновед, сын Юла — Рок Бриннер. Рок поделился воспоминаниями: отец признавался, что наиболее ценной для него была самая первая награда, так что приз его имени вручается актерам-дебютантам. В этом году приз достался двум исполнителям: актрисе Диане Антосяк и актеру Эрику Халявко-Гришину — детям, исполнившимся главные роли в фильме «Что-то не так с родителями» (режиссер Таисия Игуменцева).

Pacificmeridianfest.ru Зрительный зал

В церемонии приняла участие известная актриса Настасья Кински, обратившаяся к публике с трогательной речью, итогом которой стало признании в любви к русским.

Решение о судьбе призов международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в этом году принимали кинокритики: Джованни Оттоне (Италия), Катарина Докхорн (Германия) и Алёна Сычёва (Россия), признавшие лучшим короткометражным фильмом трогательную драму «1 килограмм» из Республики Корея (режиссер Ён-джу Парк) и лучшим полнометражным — смелое, экспериментальное и во многом новаторское киноэссе «Король» из Чили (режиссер Найлз Аталла).

Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм достался эмоциональной трагикомедии «Карп отмороженный» (режиссер Владимир Котт).

Основные награды присудило жюри в составе: режиссера Жуана Педру Родригеша (Португалия), киножурналиста Кристофа Терхещте (Германия), куратора кинофестивалей Джейкоба Вонга (Гонконг), режиссера Квака Кён-тхэка (Республика Корея), продюсера Сёдзо Итияма (Япония) под председательством режиссёра, сценариста, продюсера Аллы Суриковой (Россия).

Pacificmeridianfest.ru Пресс-конференция

Приз за лучшую женскую роль достался актрисе Дарье Жовнер за работу в фильме «Теснота» (режиссер Кантемир Балагов, Россия), за лучшую мужскую роль — ансамблю картины «13 лет пустоты» (режиссер Такуми Сайто, Япония). Приз за лучшую режиссерскую работу — Владимиру Дюрану за фильм «Прощай, энтузиазм» (Аргентина, Колумбия). Специальный приз жюри — американскому фильму «Колумбус» (режиссер Когонада). Приз за лучший короткометражный фильм — австралийской ленте «Шалава» (режиссер Люси Шродер). Вручая Гран-при российскому фильму «Теснота», Алла Сурикова подчеркнула, что решение было общим и практически единогласным выбором умного жюри, а не ее протекцией. Автор сценария ленты «Теснота» Антон Яруш прочитал длинную, трогательную, заранее приготовленную речь:

«Я видел несколько фильмов конкурсной программы. Разных фильмов из разных стран. Но все эти фильмы объединяет общая тема. И это теснота. Теснота места, теснота традиций, семейная теснота, и самая страшная — внутренняя теснота, когда ты не можешь выйти за рамки своего собственного мира, боясь узнать мир другого, отличного от тебя человека.

Это рождает фобии, дискриминацию и распускает руки.

Тебя могут не пустит в хлебный магазин или барбершоп, убить, потому что ты одет «не по понятиям», травить в школе, потому что ты толстая или родилась с другим цветом кожи. И много чего еще могут.

На нас, людей культуры, тех, кто делает кино, отчасти лежит ответственность за то состояние, в котором оказалось наше общество и культура сегодня. Пока мы его окончательно не потеряли, нам важно попытаться исправить ситуацию. Мы должны образовывать и воспитывать, говоря о людях разных, но равных. Мы должны осуждать любые формы дискриминации и бороться с ксенофобией. Нам важно перестать заниматься объективизацией женщин. Мы должны показывать, что любое тело прекрасно, а национальность, религиозная принадлежность, сексуальная ориентация или гендерная идентичность не должны определять наше отношение к человеку, потому что только личность, стоящая за всем этим, имеет хоть какое-то значение.

И я верю, что мы сможем. Потому что за нами правда, любовь и достоинство. Иначе теснота убьет нас всех».

Церемонию закрытия фестиваля посетила актриса Лия Ахеджакова, которая перед тем, как принять из рук президента смотра Сергея Жигунова приз «Жизнь, я люблю тебя», обратилась к публике с длинной эмоциональной речью, призывающей творческих людей сплотиться для защиты Кирилла Серебренникова. Завершил вечер художественный руководитель Приморского драматического театра им. Горького, генеральный директор фестиваля «Меридианы Тихого», народный артист России Ефим Звяняцкий, поблагодаривший всю команду, зрителей, гостей смотра и вместе с Жигуновым объявивший Пятнадцатый Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» закрытым.