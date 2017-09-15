Киев, 15 сентября, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, в Киеве прошла 14-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) «Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?». Гостями конференции стали экс-премьер министр Британии Тони Блэр, экс-госсекретарь США Джон Керри, президент Украины Петр Порошенко, украинские и иностранные политики, политологи и эксперты. Традиционно глава украинского государства разбрасывался пустыми обещаниями и громкими заявлениями в адрес России, что вызвало волну критики среди политиков и экспертов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

В частности, второй президент Украины, представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма усомнился в выполнении планов Порошенко уже в 2018 году вернуть Крым и часть Донбасса.

«Это хороший призыв, но реальность совсем другая, противоположная. Но нужно, чтобы у украинцев была вера, что когда-то Крым вернется. Я подчеркиваю, когда-то. Для этого мы должны показать, что мы достойная страна», — пояснил Кучма.

Также в обещаниях Порошенко вернуть Крым усомнился внефракционный депутат, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута, напомнив, что ранее президент обещал за две недели отбить Донбасс.

«Я хотел бы спросить у Порошенко одно: почему мы каждый день теряем возможности, почему мы не заканчиваем войну и почему так много выезжают из нашей страны — это уже не эмиграция, а эвакуация людей», — сказал Тарута.

Кроме того, украинский политолог Сергей Таран напомнил, что Запад и НАТО не будут воевать за территориальную целостность Украины.

«Стратегия (по возврату Крыма — ред.) уже реализуется. Она заключается в том, что нужно со странами Запада ослаблять Россию санкциями. Заставлять ее идти на уступки и постепенно возвращаться к политике, которая бы была прогнозированная и цивилизованная… Также частью стратегии возврата (Донбасса и Крыма — ред.) является сбор информации о нарушениях прав людей на этих территориях и предоставление помощи людям, которые приехали с тех территорий. Это то, что делает Украина. Но мы должны понимать, что Россия понимает только язык силы. С другой стороны, Запад не будет воевать с Россией из-за нас. Поэтому нам нужно время, чтобы создать сильную армию, чтобы иметь аргумент, когда через несколько лет Россия ослабнет», — считает Таран.

При этом народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Куницын раскритиковал нежелание властей учитывать мнение известных крымчан при разработке стратегии по возвращению Крыма. Он также упрекнул организаторов Ялтинской конференции в том, что на нее не пригласили представителей Крыма.

«У нас где-то разрабатываются стратегии, проводятся Ялтинские форумы и не приглашают людей, которые знают Крым закрытыми глазами. Я 23 года был в политике до переезда в Киев. Я три созыва был мэром Красноперекопска. Четыре — депутатом Верховной Рады, дважды премьер-министром Крыма, губернатором Севастополя. Есть Мустафа Джемилев и Рафат Чубаров — лидеры крымских татар… Почему крымскую элиту не приглашают на Ялтинские форумы? Почему нас не приглашают в качестве экспертов по выработке решений? Не привлекать людей, которые закрытыми глазами знают территорию, знают Крым и Севастополь — это неправильно. Я, честно говоря, не могу найти объяснений таким решениям. Когда я слышу, что у нас где-то в институтах разрабатываются программы возвращения Крыма, а нас, крымчан, которые его знают, не приглашают. Я не знаю, какие могут быть выработаны стратегии?», — задался вопросом Куницын.

Также не верит в скорый возврат Крыма и народный депутат от «Самопомочи» Елена Сотник. Она призвала Запад ввести в отношении РФ нефтяное эмбарго.

«Но мы же с вами понимаем, что во время американской панели звучали реальные оценки. Реальная оценка такова, что Украине намного проще вернуть восток и намного сложнее будет вернуть Крым. Второй момент был пессимистическим. Он заключался в том, что Путин не отступит. Поэтому единственная возможность взять контроль над ситуацией и победить — это экономический способ. Это должны быть не только экономические санкции. С европейскими и американскими странами пора говорить о вводе эмбарго, в том числе на нефть, которая является основной бюджетообразующей статьей», — призвала Сотник.

Также много критики в адрес президента прозвучало за его нежелание создать антикоррупционный суд. В частности, Порошенко оппонировал призывам незамедлительно создать антикоррупционный суд аргументом о том, что в практике стран ЕС и США нет таких судов. Порошенко отметил, что такие суды есть лишь в отдельных странах «третьего мира», и поддержал создание антикоррупционной палаты в Верховном суде.

Так, бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что президент Порошенко не прав в публичной позиции по антикоррупционному суду.

«Я хочу ответить тем, что у нас каждый суд — антикоррупционный. И спецпрокурор сейчас расследует дело в отношении президента», — напомнил Керри.

По словам нардепа от «Блока Петра Порошенко» Мустафы Найема, заявление Порошенко, что у него нет времени ждать создания антикоррупционного суда, — это «адская манипуляция».

«Черт возьми, может, я плохо понимаю английский, но это адская манипуляция! Президент сам не вносит законопроект об антикоррупционном суде уже почти год! При этом его партнеры и близкие к нему депутаты делают всё, чтобы заблокировать такой же закон, зарегистрированный нами», — написал Найем в Facebook.

Он добавил, что «только в Украине премьер-министр может подписывать меморандум с Международным валютным фондом, в котором обещается запустить антикоррупционный суд в течение девяти месяцев, а президент открыто говорит, что ему этот суд не нужен».

Очередной упрек за высокий уровень коррупции в адрес украинских властей прозвучал из уст президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти.

«Украина должна сделать намного больше для укрепления верховенства права и уважения прав собственности, а также усилить борьбу с коррупцией — наибольшим препятствием на пути возвращения инвестиций, которые обеспечивают дальнейшее развитие. Эта коррупция мешает переводу экономики из тьмы в свет», — сказал Чакрабарти.

Он считает, что украинские власти больше не могут откладывать реформы. «Украина должна достичь стабильного развития, для этого необходимо демонтировать последние препятствия на пути инвестиций в Украину, улучшить бизнес-климат. Я даже больше скажу, у Украины нет такой роскоши — дальше откладывать реформы. Реструктуризировать экономику необходимо уже сегодня», — рассказал президент ЕБРР.

Председатель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что в случае создания антикоррупционной палаты президент Порошенко наполнит ее своими судьями.

«Наш антикоррупционный суд предусматривает открытый, публичный конкурс по жестким международным и общественным контролем… В «обновленном» Верховном суде? В том, где каждый четвертый судья не может объяснить свое состояние или выносил политически мотивированные решения?» — подчеркнул Шабунин в Facebook.

Кроме того, холодным душем на слова Порошенко о вступлении Украины в НАТО стали слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Он напомнил властям о необходимости проведения на Украине реформ.

«Мы решили еще в 2008 году, что Украина станет членом НАТО, конечно. Мы не знаем, когда это произойдет — условия должны быть выполнены… Украина должна осуществить необходимые реформы, и нам также нужно убедиться, что Украина, став членом НАТО, сможет сделать необходимый вклад в общее дело евроатлантической безопасности. Но, как только эти условия будут выполнены, я бы не исключил возможности того, что Украина может когда-нибудь стать членом НАТО. Но, я думаю, что сейчас мы должны сосредоточиться не на обсуждении членства, а на обсуждении необходимых реформ», — сказал Расмуссен в эфире «112 Украина».

К очередному президентскому казусу также можно отнести попытку Порошенко узнать о деятельности экс-президента Михеила Саакашвили у мэра Львова Андрея Садового. Так, по данным «Украинской правды», на форуме YES президент провел кулуарную встречу с Садовым.

«Это была встреча, которая обычно проходит в рамках форума. Это не была часовая беседа, это был разговор в присутствии других людей», — сказал Садовый. Он признался, что Порошенко спрашивал его о Саакашвили, однако отказался рассказывать детали разговора. «Он меня спрашивал на эту тему, я ему ответил», — отметил мэр.

Напомним, сегодня в Киеве проходит 14-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) «Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?». Порошенко в своей речи поддержал Пинчука и сказал, что еще недавно Украина балансировала между «хаосом и неуверенностью», но сейчас, «благодаря сопротивлению украинцев агрессии в Крыму и на Донбассе, ситуация изменилась».

«Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственная для нас стратегия — мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле, такая цель на следующий год у нас… И кто-то уже открывал бутылки с крымским вином, и снова расставляли стулья в Ялте, чтобы снова поделить мир… И мне понравилась фраза: «Ни единого шанса». Увидимся в следующем году в Ялте. А почему? «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Это фраза Ницше, и она, по моему мнению, целиком отображает то, что происходит сегодня в геополитике. Мы уже живем в новом мире», — сказал Порошенко.

Также Порошенко заявил о курсе Украины на членство в НАТО и ЕС. По его словам, у Киева нет повода возвращаться к внеблоковому статусу.