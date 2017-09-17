Москва, 18 сентября, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Результаты муниципальных выборов-2017 убедительно демонстрируют неверие россиян в политическую заинтересованность в них кандидатов. О том, можно ли преодолеть эту печальную тенденцию, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Уильям Хогарт. Предвыборный банкет. 1754

Нынешняя политическая элита России вполне может вести себя так, как будто никакого избирателя в природе не существует. У такой позиции есть все основания: для социального протеста требуется низовая организация, а ее на горизонте не просматривается.

В 1917 году такую роль играли советы и комитеты, но теперь возможность пройти в большую политику у человека из народа стремится к минимуму. Сформировавшаяся ситуация вполне устраивает элитных управленцев, и поменять ее «сверху» невозможно. Действительно, чего ради эта тесная группа начнет действовать против своих же интересов?

До тех пор, пока народу не придет осознание того факта, что все больше смахивающие на инопланетян (в психологическом отношении) депутаты-гендиректора не собираются решать его проблемы, в политику не вернется настоящая демократическая борьба граждан за улучшение собственного положения. Выразиться она должна в создании структур, способных выдвигать и поддерживать действительно народных депутатов.

Читайте подробности: Власть есть власть, народ есть народ, и вместе им не сойтись…

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