Воронеж, 15 сентября, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Воронежская область заняла первое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по выполнению мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах по итогам второго квартала 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Kremlinrus.ru Многофункциональный центр (МФЦ)

Итоги рейтинга объявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках Всероссийского форума МФЦ, проходящего 14−15 сентября в Светлогорске Калининградской области.

Воронежская область занимает лидирующие позиции по развитию системы МФЦ в течение последних нескольких лет. Так, по итогам четвертого квартала 2016 года и первого квартала 2017 года регион входил в первую тройку лидеров рейтинга Минэкономразвития России.

Отметим, что Воронежская область неоднократно входила и в число победителей Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ», который проводится с 2014 года. Так, в первый год конкурса регион стал победителем в номинациях «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший МФЦ менее 20 окон обслуживания» (филиал АУ «МФЦ» в Острогожске). В 2015 году — в номинациях «Лучший МФЦ не менее 20 окон обслуживания» (филиал АУ «МФЦ» в Советском районе Воронежа), «Лучшая практика информатизации сети МФЦ». В 2016 году лауреатами Всероссийского конкурса стали Центральный филиал АУ «МФЦ» в номинации «Лучший МФЦ» (категория не менее 20 окон обслуживания), специалист филиала АУ «МФЦ» в Семилуках в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», информационная система МФЦ в номинации «Лучшая практика по информатизации МФЦ».