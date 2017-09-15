Санкт-Петербург, 15 сентября, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Полевой православный храм и информационный центр с походной типографией развернуты в полевом лагере на полигоне «Лужский» для участников совместного стратегического учения «Запад-2017». Об этом 15 сентября сообщила ИА REGNUM пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Минобороны России Учения «Запад-2017»

«В информационном центре, оборудованном каналами телефонной связи и доступом в глобальную информационную сеть «Интернет», участники учения могут позвонить родным и близким, а также узнать о событиях в стране и мире», — отметили в ЗВО.

Помимо возможностей для отправления религиозного культа, на полигоне издается ежедневная полевая газета, выпускаются тематические «боевые листки» и агитационные плакаты.

Кроме того, для военнослужащих в свободное от выполнения учебно-боевых задач время открыт полевой летний кинозал на 100 мест, в котором демонстрируются популярные художественные фильмы, а также документальные фильмы об оружии и боевой технике, стоящих на вооружении войск российской и белорусской армий.

На полигоне «Лужский» также работают автолавки и палатки-буфеты «Военторга», в их ассортименте — напитки и соки, кондитерские изделия и выпечка, а также наборы сувенирной продукции с символикой учения.

Не забыли военные и о журналистах, освещающих ход учений. Для них развернут временный полевой пресс-центр, оснащенный оргтехникой и доступом в интернет по Wi-Fi. Офицеры пресс-центра снабжают прессу информационными сообщениями о ходе маневров.

Как сообщалось, 14 сентября началось совместное стратегическое учение «Запад-2017» вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии.

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В учении принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих (от вооруженных сил Белоруссии — около 7,2 тыс. чел., от Вооруженных Сил России — около 5,5 тыс. чел), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

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Основными целями учения являются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

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