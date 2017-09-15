Москва, 15 сентября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром экспорт» и хорватская Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o. (PDD) подписали долгосрочный контракт на поставку природного газа на срок с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2027 года, сообщает пресс-служба российской компании.

Gazprom.ru «Газпром»

Согласно заявлению пресс-службы, годовой объём поставок газа в рамках этого контракта равен 1 млрд кубометров. Из них в последнем квартале 2017 года запланировано поставить 0,25 млрд кубометров.

По словам гендиректора компании «Газпром экспорт» Елены Бурмистровой, «заключение долгосрочного контракта на поставки газа в Хорватию является результатом плодотворного сотрудничества ООО «Газпром экспорт» и компании Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o».

Сообщается, что это соглашение является продолжением договора на поставку природного газа в первых трех кварталах 2017 года.

Напомним, ранее руководство компании «Газпром» заявляло о планах увеличения объёмов экспорта газа в Европу в 2017 году до 190 млрд кубометров.