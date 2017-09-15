Москва, 15 сентября, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Допрос ФБР бывшего сотрудника агентства Sputnik Эндрю Файнберга — ничем не мотивированный шаг, который неприемлем для демократического государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

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«Давление американских властей на российское информационное агентство — это очевидное нарушение международных обязательств в сфере свободы выражения мнения и деятельности СМИ», — заявила Захарова.

В частности, речь идёт о нарушении принципа свободы получения и распространения информации, зафиксированного в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года.

По её словам, этот инцидент отражает не просто проблему российских СМИ и российско-американских отношений — это проблема всех средств массовой информации и глобального журналистского сообщества.

«Если так можно вести себя с одними журналистами, завтра так можно будет себя вести со всеми», — указала она.

«(Это) является тревожным сигналом для всего мирового журналистского сообщества», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также подчеркнула, что российская сторона оставляет за собой право ответной реакции на возмутительные действия США.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил о том, что ФБР провело допрос бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в связи с обвинениями в адрес портала о «российской пропаганде».