Симферополь, 15 сентября, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Евросоюз до сих пор ведёт глупую и разрушительную политику, в том числе против себя, пытаясь наказать крымчан за их свободный выбор быть с Россией. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя решение ЕС продлить санкции в отношении России.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

«С помощью санкций Евросоюз пытается наказать крымчан за свободный выбор, сделанный в марте 2014 года. Это несправедливая, глупая и деструктивная политика, которая, в конечном счёте, вредит самой Европе и подрывает доверие к европейским институтам», — написал Аксёнов.

По его словам, страны, которые ввели санкции против России и Крыма, не осудили, а значит, фактически одобрили водную и энергетическую блокаду полуострова, а также диверсионные атаки со стороны Украины.

«То есть мы имеем дело с последовательной политикой, направленной именно против населения нашего полуострова, против всех крымчан. Санкции — часть этой преступной политики, элемент гибридной войны, развязанной против России и Крыма. Никаких иллюзий на этот счёт у нас быть не должно», — подчеркнул Аксёнов.

Глава РК уверен, что эффективным ответом на санкционное давление может быть только укрепление единства народов России на основе общих целей и ценностей, опоры на собственные силы, а также дальнейшее повышение оборонного и экономического потенциала страны.

Напомним, 15 сентября вступили в силу на следующие полгода санкции ЕС в отношении России. Помимо этого в так называемом санкционном списке находятся 149 граждан России и 38 юридических лиц.

В предыдущий раз санкционный список был расширен летом 2017 года после скандала с поставками турбин Siemens для строящихся на полуострове ТЭЦ.