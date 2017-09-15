Чебоксары, 15 сентября, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Чувашии — под угрозой срыва. В отопительный сезон республика входит с миллиардными долгами за энергоресурсы. Только за потреблённый газ долги за лето (!) выросли и достигли рекордной отметки в 1,7 млрд рублей. Львиная доля задолженности — долги теплоснабжающих организаций. Большинство муниципалитетов не только сорвали договорённости, достигнутые на высоком уровне и прописанные в графиках погашения, но и «махнули» рукой на оплату текущей задолженности. В этих условиях газовики, которые на первое место ставили социальную миссию и всегда были готовы к переговорам, теперь вынуждены идти на крайние меры. «С 26 сентября начнем ограничивать поставки газа теплоснабжающим организациям-должникам», — с болью констатировал на пресс-конференции генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Кияметдин Мифтахутдинов

Газовые долги растут даже летом

На начало сентября 2017 года общая дебиторская задолженность потребителей Чувашии составила 1,87 млрд рублей. В том числе просроченная задолженность — 1,77 млрд рублей, что на 329 млн рублей больше к уровню 1 сентября 2016 года. Из них просроченная задолженность за поставленный природный газ для муниципальных нужд районов и городов республики составляют 1,15 млрд рублей, что на 285,6 млн рублей (33%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этим газовики выходят в суды с исками о взыскании задолженности — все решения выносятся в их пользу.

Всего за отопительный период 2016—2017 годов для муниципальных нужд районов и городов республики поставлено природного газа на общую сумму 1628,5 млн рублей, оплата муниципалитетами составила 1227,1 млн рублей, или 75,4% (для сравнения: заключено более 500 тыс. договоров с физлицами, оплата населения за восемь месяцев составила 99%). То есть за текущий отопительный сезон задолженность увеличилась на 401,4 млн рублей.

«Более того, впервые в истории нашей компании долги летом не сократились, а выросли», — отмечает Кияметдин Мифтахутдинов.

Газовики с сожалением констатируют, что руководителями муниципалитетов и теплоснабжающих организаций срывается график погашения просроченной задолженности, подписанный в январе 2017 года генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Кириллом Селезневым и главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Напомним, график погашения просроченной задолженности за газ касался проблемных предприятий и предполагал трёхлетнюю рассрочку платежей при условии 100-процентной оплаты текущего потребления. По состоянию на 1 сентября, сумма невыполнения составляет 287,5 млн рублей, график выполнен лишь администрацией Ибресинского района.

Ситуация в муниципалитетах

В настоящее время долгов за газ не имеют девять муниципалитетов из 26-ти — Алатырский, Батыревский, Канашский, Комсомольский, Красночетайский, Моргаушский, Ядринский, Яльчикский и Янтиковский районы. Долги сокращают шесть районов — Аликовский, Красноармейский, Урмарский, Ибресинский, Цивильский и Шумерлинский.

Девять муниципалитетов, включая все четыре города, наращивают долги. Это Чебоксары (719 млн рублей, рост за год — 46,4%), Шумерля (155 млн рублей, рост 29%), Алатырь (111,2 млн рублей, рост 12,4%), Канаш (67,1 млн рублей, рост 13,4%), Козловский район (31 млн рублей, рост 20%), Марпосадский район (19,1 млн рублей), Вурнарский район (18,8 млн рублей, рост 61,1%), Чебоксарский район (7,9 млн рублей, рост 23,4%), Порецкий район (6,5 млн рублей, рост 12%).

«Ситуация некрасивая. Одни считают своим долгом рассчитываться, другие — нет, срывая графики погашения долгов. Когда топили дома дровами, разве кто-то их бесплатно давал? Сегодня получается, что мы поставляем газ бесплатно. Почему мы должны кредитовать недобросовестных потребителей? Нас самих уже надо спасать — около 2 млрд рублей долга», — говорит Кияметдин Мифтахутдинов.

Беспокоит газовиков ситуация в Козловском районе, где нет теплоснабжающего предприятия. Местное ООО «Теплоснаб» стало банкротом, оставив 31 миллион рублей долга за газ — договор поставки газа расторгнут».

«Мы закрыли все газовые задвижки. На сегодня договора поставки газа нет, и вопрос газоснабжения не решён», — сказал директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

Примечательно, что долги за газ наращивают моногорода (Канаш и Алатырь), которые получили колоссальные средства из федерального и республиканского бюджета на развитие инфраструктуры. В Алатыре «республика вложилась в реконструкцию объектов теплоснабжения, строительство котельных, а долг увеличивается». Нарастил в этом году долг и Канаш.

Gmch.ru В Шумерле. Улица Ленина

«С бородой» вопрос — в Шумерле, где должником является МУП «Теплоэнерго», которое 25 июля 2017 года Арбитражный суд Чувашии признал банкротом. Данное муниципальное предприятие производит 75% теплоэнергии в городе. Конкурсное производство открыто до 25 января 2018 года. Согласно судебным материалам, в реестр включены требования кредиторов на 285,8 млн рублей.

«В Шумерле нам обещали выйти на текущие платежи, если мы не будем подавать судебные иски. Но они не только не выполнили обязательств, но ещё и нарастили долг почти на 35 млн рублей», — сообщил Кияметдин Мифтахутдинов.

Но главный должник — скандально известное ООО «Коммунальные технологии», долг которого за два года вырос с 350 млн рублей до 1 млрд рублей. Газовики признаются, что не видят перспектив погашения задолженности, поэтому подают иск на банкротство компании.

Отопительный сезон: «сложно, сложно и ещё раз сложно»

«Я всегда говорю, что после апреля наступит октябрь. Он уже на носу. И сейчас все задают вопрос, как начнётся отопительный сезон. Отвечаю: сложно, сложно и ещё раз сложно. Мне горько, больно признаваться в этом, но я вынужден это делать. Многие муниципалитеты предупреждены о введении ограничения поставок природного газа с 26 сентября. Конечно, это крайняя, нежелательная мера. Но я — руководитель и отвечаю за деятельность компании. Чтобы поставить газ, мы должны его оплатить. А такими темпами у нас не будет средств на закупку газа. Теплоснабжающие организации, в свою очередь, обязаны обеспечить теплом добросовестных плательщиков, остальных — ограничить. Это их обязанность», — подчеркнул Кияметдин Мифтахутдинов.

Приближающийся к 2 млрд рублей долг сказывается и на работах по реконструкции и ремонту сетей:

«Газоснабжение — как живой организм, требует постоянного контроля. С одной стороны, газ приносит тепло и уют. С другой стороны — несёт опасность. Газ ничего не прощает. Чтобы опасности не было, мы в этом году вложили более 100 млн на ремонт объектов — это 95−96% от того объёма, который предусмотрели. Обычно к 1 сентября выходили на 100%».

Чебоксары. Ремонт сетей

Кияметдин Мифтахутдинов особо подчёркивает, что нужно решать проблему комплексно: не только погашать долги, но и вкладываться в инфраструктуру, иначе «просто латаем дыры». Известно, что сети изношены во многих муниципалитетах. Также, по его словам, необходима экспертиза тарифов, и если тариф убыточный, то нужна бюджетная поддержка — к примеру, во многих регионах субсидируют выпадающие доходы. В частности, в соседней Марий Эл в августе выделено 160 млн рублей субсидий, в сентябре планируют направить на эти цели 90 млн рублей. Но если тарифы обоснованные, то возникает вопрос: в чьих карманах «осели» деньги, собранные у населения?

«Надо в корне поменять отношение к ЖКХ. А до наступления отопительного сезона принять безотлагательные меры», — сказал главный газовик Чувашии.