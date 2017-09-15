Москва, 15 сентября, 2017, 17:14 — ИА Регнум. МИД РФ активно занимается судьбой российских граждан из экипажа судна «Теметерон», оказавшихся в 2016 году в ливийской тюрьме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Минобороны России

«Подобные вопросы находятся в качестве приоритетных на контроле у руководства министерства», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что МИД РФ внимательно занимается судьбой всех российских граждан, оказавшихся в неволе в других странах, при этом многих удалось освободить. «Не только по этому эпизоду. Таких эпизодов в водах данного региона немало», — указала официальный представитель МИД РФ.

«Как только будет информация, которая может быть озвучена — не всегда это уместно делать, исходя из ситуации и вопросов безопасности, — как только мы сможем поделиться какой-то точной информацией, мы это сделаем», — заверила Захарова.

В конце июня 2016 года у берегов Ливии было захвачено греческое судно «Теметерон», на котором среди прочих были и российские граждане.

Танкер был отконвоирован в военный порт Триполи. Экипажу были предъявлены обвинения в провозе контрабанды, сообщал ранее МИД РФ. Ряд моряков к настоящему моменту освобождены, однако некоторые до сих пор содержатся в неволе: в частности, капитан судна из Севастополя и старший помощник — из Керчи.