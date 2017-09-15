Калуга, 15 сентября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял сегодня, 15 сентября, участие в открытии уникального для России центра антимикробной обработки и оздоровления продуктов питания в Боровском районе.

Пресс-служба правительства Калужской области Запуск центра антимикробной обработки продуктов в Боровском районе Калужской области

Гостями церемонии стали представители руководства ряда региональных профильных министерств компании «Теклеор», Агентства стратегических инициатив, комитета ветеринарии при правительстве Калужской области, ученые и разработчики, партнеры проекта, журналисты.

Центр построен на площадке агропромышленного парка «К-Агро». Объем инвестиций составил около пятисот миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, инвестор проекта — председатель правления Лаборатории институционального инжиниринга (ИПИ-Лаб) Артур Пахомов — заметил, что «с открытия центра начинается формирование в России целой новой подотрасли нехимической обработки продуктов питания и сырья».

Проект реализуется командой российских ученых и бизнесменов при поддержке Академии наук РФ. Основной вид деятельности нового центра — обработка ускоренными электронами растительного и животного сырья и конечной продукции, а также косметики с целью обеспечения их биологической безопасности, повышения качества, снижения потерь и увеличения срока годности. Инновационность состоит в том, что в процессе обработки не происходит значительного повышения температуры, продукты не меняют вкус, запах и текстуру. В числе преимуществ — безопасность для потребителя, отсутствие химических отходов. Такой вид обработки позволяет решать задачи снижения риска раковых заболеваний, вызванных развитием канцерогенов, препятствует распространению аллергических реакций и патологий. Именно поэтому продукты, обработанные ускоренными электронами, найдут широкое применение в социальном, лечебном и спортивном питании. Метод одобрен Всемирной организацией здравоохранения, Всемирной торговой организацией, Международным агентством по атомной энергии и применяется в десятках стран мира.

Один из основателей компании «Теклеор» — доктор химических наук, профессор Владислав Трофимов, отметив уникальность центра, подчеркнул, что по уровню оснащенности он соответствует лучшим мировым стандартам.

Услуга Центра разработки и внедрения технологий обработки ускоренными электронами рассчитана на потребности сельхозпроизводителей и предприятий-переработчиков. Интерес к ней уже проявили организации торговли, фабрики социального питания, Министерство обороны РФ, Росрезерв. Проектная мощность центра — 30 тысяч тонн продукции в год. При выходе на трехсменный режим работы будет открыта еще одна лаборатория, организовано 60 рабочих мест.

Создание таких предприятий увеличивает число высокотехнологичных рабочих мест, что является важной составляющей реализации майского указа президента России Владимира Путина «О долгосрочной государственной экономической политике».

Выступая на церемонии открытия центра, губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что вопросы производства безопасных и качественных продуктов с соблюдением высоких стандартов и требований к охране окружающей среды обретают в современном обществе все большее значение. Губернатор высоко оценил факт открытия в области подобного инновационного центра. «Его деятельность позволит пищевой отрасли подняться на новый качественный уровень и, что особенно важно, расширить границы экспорта наших производителей», — заметил глава региона.