МИД РФ обозначил свои задачи в информационной политике по Крыму
Москва, 15 сентября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. МИД РФ пытается донести до западных СМИ объективную картину происходящих в Крыму событий, однако эта информация до адресата не доходит. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
«Информация о Крыме, реальная информация, настоящая — не та хорошая, приглаженная, а настоящая со всеми плюсами и минусами, просто не доходит (до Запада)», — заявила Захарова.
«Наша проблема — не показать Крым только с хорошей стороны, что здесь происходит только позитивного. Наша задача — показать, что это живая земля, это живые люди со своими проблемами и достижениями. Но в любом случае это не та картина, которую рисуют в западных СМИ», — указала официальный представитель МИД РФ.
Она подчеркнула, что с этой целью работают многие федеральные учреждения, в том числе и МИД — по линии посольств, контактов с коллегами-дипломатами, на специализированных площадках международных организаций и так далее.
Захарова также поддержала высказанное во время брифинга предложение крымских журналистов организовать телемост с иностранными СМИ и представителями общественности, благодаря чему западные коллеги могли бы получить достоверную информацию «из первых рук».
«Это очень интересная идея, её можно организовать по-разному — через социальные сети или в телевизионном формате. Я думаю, мы в ближайшее время свяжемся с вами по этому вопросу», — указала она.