Москва, 15 сентября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. МИД РФ пытается донести до западных СМИ объективную картину происходящих в Крыму событий, однако эта информация до адресата не доходит. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Дмитрий Налбандян. Крым

«Информация о Крыме, реальная информация, настоящая — не та хорошая, приглаженная, а настоящая со всеми плюсами и минусами, просто не доходит (до Запада)», — заявила Захарова.

«Наша проблема — не показать Крым только с хорошей стороны, что здесь происходит только позитивного. Наша задача — показать, что это живая земля, это живые люди со своими проблемами и достижениями. Но в любом случае это не та картина, которую рисуют в западных СМИ», — указала официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что с этой целью работают многие федеральные учреждения, в том числе и МИД — по линии посольств, контактов с коллегами-дипломатами, на специализированных площадках международных организаций и так далее.

Захарова также поддержала высказанное во время брифинга предложение крымских журналистов организовать телемост с иностранными СМИ и представителями общественности, благодаря чему западные коллеги могли бы получить достоверную информацию «из первых рук».

«Это очень интересная идея, её можно организовать по-разному — через социальные сети или в телевизионном формате. Я думаю, мы в ближайшее время свяжемся с вами по этому вопросу», — указала она.