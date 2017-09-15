Краснодар, 15 сентября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) завершила проверку соблюдения избирательного законодательства на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 10 сентября, нарушений не выявлено, сообщил член ЦИК России Валерий Крюков журналистам в пятницу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

«Выборы в Краснодарском крае прошли легитимно. По итогам проведенной проверки, с учетом рекомендации рабочей группы краевой избирательной комиссией отменены результаты голосования только на двух участках в Краснодаре, но они не оказали существенного влияния на общий результат выборов», — сказал представитель ЦИК.

Он уточнил, что оба участка, где были отменены результаты голосования, относились к Карасунской территориальной избирательной комиссии Краснодара. На одном из них, расположенном в медицинском учреждении, в день голосования не была предоставлена возможность проголосовать всем желающим избирателям, а на другом участке выявлен случай повторного ввода итогового протокола в систему ГАС «Выборы».

"Повторный ввод данных является серьезным нарушением, но он касался только ввода верхней части итогового протокола и не затрагивал общих результатов голосования», — цитирует Интерфакс слова Валерия Крюкова.

Избирательная комиссия Краснодарского в края в пятницу подвела официальные итоги выборов в Законодательное собрание шестого созыва по единому избирательному округу. Согласно итоговому протоколу, партия «Единая Россия» получила 70,78% голосов избирателей, КПРФ — 11,53%, ЛДПР — 11,15%.Не прошли 5-процентный барьер при голосовании по партийным спискам «Справедливая Россия» — 3,46% и «Коммунисты России» — 1,54%. Согласно решению крайизбиркома, к распределению депутатских мандатов в Заксобрании допущены Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» (29 мест), а также региональные отделения КПРФ (3 места) и ЛДПР (3 места). Всего в голосовании приняли участие 42,06% избирателей.

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