Ярославль, 15 сентября, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Установка одной тестовой опоры освещения у церкви Ильи Пророка не дала полной картины воздействия на храм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Теперь опор освещения у храма будет 10

В связи с этим принято решение выставить еще 9 таких опор. Материалы, которые будут получены в ходе исследования, направят в научно-методический совет Министерства культуры Российской Федерации.

Как сказал главный архитектор Ярославской области, в рамках тестирования также будет проведено изучение общественного мнения.

«Когда мы установим систему освещения, жители региона получат возможность проголосовать за или против такого варианта» — отметил Михаил Кудряшов.

Еще 9 опор будут установлены в ближайшее время. Главный архитектор области выразил надежду, что оценки новой подсветки поступят от граждан уже в первую неделю тестирования.

Напомним, 2 сентября у западного фасада храма Ильи Пророка на Советской площади в Ярославле будет установлена тестовая опора освещения.