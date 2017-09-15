Отрадное, Ленинградская область, 15 сентября, 2017, 16:25 — ИА Регнум. На Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» сегодня, 15 сентября, состоялась церемония закладки двух рыбопромысловых траулеров, предназначенных для ловли донных пород рыб и обработки улова на борту судна, передает корреспондент ИА REGNUM. В церемонии закладки принял участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Аркадий Дворкович на церемонии закладки траулеров

Суда строятся для мурманской компании «Мурмансельдь-2», контракт с которой был заключен в начале года. Всего завод должен построить для заказчика четыре судна длиной по 70 метров, каждое из которых обойдется в 40 млн евро. Первые суда сойдут со стапелей в 2019 году.

«По сложности рыболовные траулеры находятся на втором месте после атомных подводных лодок. Это универсальные суда, которые могут ежесуточно выпускать до 150 тонн мороженой рыбопродукции и до 15 тысяч банок консервов, в частности, печени трески. Также эти суда будут выпускать рыбную муку, востребованную всегда, прежде всего агропромом», — отметил гендиректор ЗАО «Мурмансельдь-2» Юрий Задворный.

Эти супертраулеры предназначены для комплексного безотходного использования всего выловленного в море. На борту будут производить филе, фарш, мороженую рыбопродукцию, консервы и рыбную муку.

Для этих целей траулер оснащён морозильным рыбным трюмом объёмом 1400 кубометров и трюмом рыбной муки на 230 кубометров, оборудованием для сортировки, обезглавливания, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки.

Производительность морозильного оборудования составит не менее 100 тонн мороженой продукции в сутки, филетировочного оборудования — не менее 20 тонн готовой продукции в сутки.

Судостроительный завод «Пелла» специализируется на производстве современных многофункциональных морских судов. Выпускает технику гражданского и военного назначения. Одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед заводом «Пелла», — обновление устаревшего технического и рыбопромыслового флота России.

На верфи могут одновременно строиться не менее 8 морских судов ежегодно, длиной от 50 м до 100 м, осадкой до 6 м, в том числе арктического класса.

За первое полугодие 2017 года объем произведенной продукции на заводе в действующих ценах составил 5,9 млрд рублей, или 380,8% к соответствующему периоду прошлого года. За этот же период было инвестировано в основной капитал более 2,1 млрд рублей. За указанное время сумма фактически уплаченных налогов и взносов в бюджет Ленинградской области составила 6,8 млн рублей.

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Напомним, до октября 2017 года в Ленинградской области будет создан судостроительный кластер. Его ядром закономерно выступит Выборгский судостроительный завод.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо традиционных льгот для импортозамещающих инвесторов, правительство Ленобласти намерено субсидировать расходы на образование, переподготовку кадров для судостроительной отрасли.