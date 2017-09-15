Ярославль, 15 сентября, 2017, 16:12 — ИА Регнум. В Ярославской области собрались потенциальные участники сырного кластера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru В Ярославской области создается сырный кластер

В конце июня региональные власти Ярославской области объявили, что к концу года будет создан сырный кластер. Сегодня, 15 сентября, заместитель председателя правительства области Валерий Холодов провел первую рабочую по вопросу развития сырного кластера в Ярославской области. В ней приняли участие производители и переработчики молока, сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия в Угличе, Ярославского государственного института качества сырья и пищевых продуктов, фермеры и специалисты департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

«Самая главная проблема — это дефицит молока. На один килограмм сыра требуется 10 литров молока. Но в нашей области сейчас его нехватка. На молоко держатся высокие цены и производители продают его. Они не видят смысла отдавать его для производства сыра. Поэтому производители спрашивали — что они получат, если будут продавать свою продукцию участникам сырного кластера», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сыродел Мария Коваль.

На пути сырного кластера встает и отсутствие крупных сыродельных производств. В основном изготовлением сыров занимаются малые предприятия. На встрече поднимался вопрос о подготовке специалистов в вузах и колледжах города.

«Мне кажется, что мы должны полагаться не только наши внутрироссийские знания, но и обогащаться зарубежным опытом производства сыра и его продажи. Надо не только уметь произвести хороший продукт, но и знать, что людям надо. Сейчас полки магазинов забиты однообразными сырами, но люди их берут неохотно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Мария Коваль.

В рамках встречи участники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития сырного кластера и возможности вложения инвестиций в развитие сырьевой базы (животноводства) одним из крупных потенциальных участников сырного кластера АО «Молвест». Также были рассмотрены вопросы государственной поддержки молочного животноводства и реализации масштабных инвестиционных проектов. Потенциальные участники сырного кластера и Правительство Ярославской области договорились о подготовке проектов, которые могут быть интересны для сырного кластера. Региональные власти обещают оказать поддержку в предоставлении ряда инвестиционных площадок для развития молочного животноводства.