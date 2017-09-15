Санкт-Петербург, 15 сентября, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Депутату петербургского Законодательного собрания прошлого созыва от «Единой России» Светлане Нестеровой продлили домашний арест на три месяца, до 20 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в Городском суде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Кроме того, Нестеровой переквалифицировали преступление. Ранее ее обвиняли в мошенничестве при распределении бюджетных денег через «знаменитую» поправку бюджетно-финансового комитета (БФК) Заксобрания.

Напомним, по закону депутатам Петербурга позволяют в рамках поправки БФК распределять небольшую часть городского бюджета курируемым муниципалитетам и фондам.

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Теперь Нестеровой вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ, то есть, получение взятки. По данным следствия, речь идет о двух эпизодах, в сумме бывший депутат, как считают правоохранители, получила 4 млн 803 тыс. 200 рублей.

Наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, предусматривает в этом случае либо штраф от восьмидесятикратного до стократного размера с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишение свободы от 8 до 15 лет с семидесятикратным штрафом от суммы взятки.

По версии следствия, с 2013 по 2014 годы помощницы Нестеровой Вера Шишкина и Татьяна Китова при непосредственном участии депутата похитили бюджетные деньги. Шишкина и Китова уже получили от суда по 4 года условно по делу о мошенничестве при распределении 25 млн рублей, которые должны были получить организации по защите прав малоимущих «Эдельвейс» и «Солнечный ветер», но сумма до них дошла не полностью.