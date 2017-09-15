Псков, 15 сентября, 2017, 16:12 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 15 сентября, открывается фестиваль искусств «Заповедник», посвящённый писателю и журналисту Сергею Довлатову. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете по культуре, фестиваль соберёт поклонников творчества Довлатова уже в третий раз.

Zapovednikfest.ru Фестиваль «Заповедник» — 2016 в Пушкинских Горах

В программе «Заповедника» — кинопоказы и театральные постановки, изобразительные и фотовыставки, лекции, встречи с писателями, философами, режиссёрами и музыкантами. Неотъемлемая часть программы — поездка в Пушкинские Горы и посещение дома-музея писателя в Березино, где будет накрыт традиционный «фуршет на газетах».

Официальный старт фестивалю дадут сегодня, 15 сентября, на набережной реки Великой в Пскове, где свою новую работу — инсталляцию — представит петербургский художник Катя Красная.

Zapovednikfest.ru Павел Лунгин на фестивале «Заповедник» — 2016 в Пушкинских Горах

В субботу, 16 сентября, в Пушкинских Горах пройдёт спектакль-экскурсия по местам Пушкина и Довлатова «Хранитель», а также состоится спектакль-квартирник по записным книжкам Сергея Довлатова «Невидимая книга».

«Спектакль-квартирник «Невидимая книга», созданный режиссёром Семеном Серзиным совместно с талантливыми артистами Петербурга по записным книжкам Довлатова, покажут в ночном клубе. Премьера спектакля-экскурсии режиссёра Талгата Баталова состоится на улице — она пройдёт по дороге от автобусной станции в Пушкинских Горах до дома писателя в Березино», — сообщили в областном комитете по культуре.

В здании железнодорожного вокзала Пскова откроется выставка автолитографий и графики Заслуженного художника России Александра Стройло «Довлатов и Ленин».

«Автолитографии и графические произведения сопровождают рассказы, написанные Стройло в этот же период. Тексты и экспонаты выставки объединены одной темой: в них нашли отражение ленинские места города Пскова: действие в рассказах разворачивается в Плехановском посаде, который художник Александр Стройло также изображает в своих работах», — пояснили организаторы.

Gkk.pskov.ru Дом-музей Сергея Довлатова, Березино

Традиционно в рамках «Заповедника» состоится бесплатный концерт на месте бывшей автобусной станции, с которой когда-то Сергей Довлатов отправился в Пушкинские Горы, где позже работал экскурсоводом. Там, сидя на станции, Довлатов в своей записной книжке писал о стенах Псковского кремля, эти строки позднее попали в «Заповедник»: «Разбудили меня уже во Пскове. Вновь оштукатуренные стены кремля наводили тоску. Над центральной аркой дизайнеры укрепили безобразную, прибалтийского вида, кованую эмблему. Кремль напоминал громадных размеров макет…».

Напомним, что в рамках фестиваля традиционно вручат премию лучшему экскурсоводу. В 2015 году на первом Довлатовском фестивале в Пушкинских Горах заложили аллею экскурсоводов — здесь посадили 21 березу и установили таблички с именами известных экскурсоводов заповедника, проработавших более 40 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фестиваль, посвящённый Сергею Довлатову, проходит в Псковской области с 2015 года. «Заповедник» длится несколько дней и собирает людей из разных городов и стран «прогуляться» по довлатовским местам. Сергей Довлатов летом 1977 года жил в Пушкинских Горах в небольшом домике, который затем в мельчайших подробностях описал в «Заповеднике». В апреле 2014 года здесь открылся первый в России музей писателя.