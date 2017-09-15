Ярославль, 15 сентября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В Ярославле мост-виадук через Медведицкий овраг будут ремонтировать, не спрашивая разрешения Минкульта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мост через Медведицкий овраг

Мэрия Ярославля разместила на сайте госзакупок заказ на выполнение работ по ремонту объекта Мост-виадук через Медведицкий овраг с Подволжскими воротами. Но его ремонт собираются потратить 3,8 миллиона рублей.

В мэрии считают, что мост находится в аварийном состоянии. Сейчас по нему запрещен проезд автомобильного транспорта, а разрешен лишь проход пешеходов. Необходимо произвести его ремонт и укрепить опоры моста

Это уже вторая попытка отремонтировать данный памятник культуры. Первая была месяц назад, но желающих не нашлось.

В управлении Министерства культуры ЦФО пояснили, что мост является объектом культурного наследия федерального значения, а так же входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России. Таким образом, для ремонта моста требуется разрешение Министерства культуры. На сегодняшний день разрешение от Минкульта на ремонт объекта культурного наследия не выдавалось, а мэрия Ярославля, более того, его даже не запрашивала.

В Министерстве культуры заметили, что объявление аукциона на сайте госзакупок без разрешения нарушением закона не является. Мэрия может определить победителя, а потом уже запросить разрешение. Это потеря времени, но не нарушения закона.