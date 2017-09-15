Москва, 15 сентября, 2017, 16:10 — ИА Регнум. МИД РФ предостерёг международное сообщество от намерений вмешаться во внутренние дела Мьянмы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

European Commission DG ECHO Рохинджа, Мьянма

«Важно понимать, что стремление вмешаться во внутренние дела суверенного государства могут привести лишь к дальнейшему усугублению межрелигиозной розни», — заявила Захарова.

В то же время МИД РФ выразил поддержку в адрес правительства Мьянмы и призывам единоверцам не поддаваться на провокации со стороны экстремистских сил.

«Мы поддерживаем усилия по налаживанию в Мьянме межрелигиозного диалога с участием духовных лидеров всех конфессий», — указала Захарова.

По её словам, правительство Мьянмы предпринимает реальные шаги по содействию возвращению в места постоянного проживания внутренне перемещенных лиц — так, к настоящему моменту в свои дома вернулись уже около 2 тыс. человек.

«Ожидаем, что будут приняты аналогичные меры и в отношении других категорий лиц, затронутых миграционным кризисом», — добавила Захарова.

Напомним, что в штате Ракхайн Мьянмы армия и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа, которые провели 25 августа атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн, в результате которой погибло до 400 человек.

Следует отметить, что власти Мьянмы рассматривают рохинджа как нелегальных мигрантов из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.