Гданьск, Польша, 18 сентября, 2017, 01:08 — ИА Регнум. Желание правящей польской партии «Право и справедливость» уничтожить всю память о коммунистическом периоде страны сталкивается с противодействием на местах. О том, как препятствия встретила декоммунизация в регионах Польши, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

По сообщению издательства Dziennik Bałtycki, в Гданьске программа декоммунизации наткнулась на прямой отказ городских властей переименовывать шесть улиц. Мало того, по словам руководителя городского клуба «Право и Справедливость» Казимижа Коралевского, причиной того стало резкое «полевение» президента Гданьска Павла Адамовича. Сам Адамович ссылается на консультации с жителями улиц, предполагавшихся к переименованию. А их голоса однозначно звучали против этой идеи, да и вообще, считает Адамович, говорить о декоммунизации через 28 лет является шизофреническим и непонятным действием.

Интересно, что Гданьск не является единственным городом Польши, где декоммунизация встречает непонимание и отторжение местных жителей. Так, например, советники города Щецин продолжают блокировать проект переделки «памятника благодарности» солдатам Красной Армии в памятник Матери Божьей. Проект выглядит сомнительным даже с точки зрения этической, как говорят представители городской администрации. Есть также сложности с переименованиями, в том числе улицы Защитников Сталинграда.

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