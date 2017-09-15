Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 сентября, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Скандал с отловом безнадзорных животных ИП Шариповым, контракты с которым заключены в Переславле, Ростове, а теперь и в Ярославле, набирает обороты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница ВКонтакте Анны Янке Власти не хотят заниматься контролем «приюта-передержки»

Как мы уже писали, в частный приют «Юста», куда отвозят собак после отлова, никого не пускают. Не всегда там бывали и представители администраций городов и районов, которые заключили контракт с ИП Шариповым на отлов безнадзорных животных.

Зоозащитники направили запрос в администрацию Переславского муниципального района, на территории которого расположен приют, о возможных нарушениях земельного законодательства. В ответе за подписью главы Переславского района Владимира Денисюка говорится, что земельный участок с кадастровым номером 76:11:131 904:504, на котором расположен приют, принадлежит на праве собственности Махониной Т.В. Данный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и имеет вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства». В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков размещение приютов для животных не относится к виду «сельскохозяйственное использование».

Кроме того, очевидцы рассказывают, что на данном земельном участке нет ни электричества, ни воды. Как в таких условиях можно содержать животных? Однако, как сообщается в ответе администрации Переславского района, для проверки фактического использования участка и законности нахождения на нем приюта для животных, необходимо проведение мероприятий в рамках муниципального земельного контроля. В плане проверок на 2017 год данный участок не значится. Внеплановая проверка может быть проведена в случае угрозы причинения вреда людям, растениям, животным, объектам культурного наследия и в некоторых других случаях. Однако информацией о таких угрозах администрация на момент поступления обращения и его рассмотрения не располагала. Поэтому информация о приюте будет использована при составлении плана проверок на 2018 год. «Получается, еще целый год собак могут мучить и убивать на территории частного приюта-«концлагеря»?» — задают вопрос зоозащитники.