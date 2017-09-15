Ярославль, 15 сентября, 2017, 15:10 — ИА Регнум. 15 сентября на селекторном совещании в избирательной комиссии Ярославской области обсуждалось требование представителей КПРФ и «Яблока» по ручному пересчёту результатов голосования на выборах в муниципалитет Ярославля. Как сообщало ранее ИА REGNUM, у оппозиционных партий возникли сомнения в корректности работы КОИБов. Они предполагают, что результат, выданный комплексами мог быть запрограммирован.

Борис Волгин ИА REGNUM Работа КОИБа на избирательном участке в Ярославле

По мнению председателя Яроблизбиркома Олега Захарова, необходимости и законных оснований для ручного пересчёта бюллетеней нет — КОИБы зарекомендовали себя в ходе многих избирательных компаний. В качестве доказательства представители областной избирательной комиссии продемонстрировали работу двух комплексов обработки бюллетеней.

Действия избиркома не удовлетворили лидера ярославских коммунистов Александра Воробьёва. Узнав, что целью совещания не является процесс ручного пересчёта, представители КПРФ покинули избирательную комиссию до демонстрации.

«Я не вижу смысла в действиях избиркома. Что с того, что они покажут нам как работают два КОИБа сейчас. Речь о том, как работали машины в день выборов. Вот эти два КОИБа, они вообще стояли на избирательных участках? Мы не знаем. КОИБ — машина, компьютер. Как любая машина он управляем. Мы знаем, что накануне выборов с КОИБами проводилась масштабная работа. У нас есть сомнения в объективности результатов. Пожалуйста, развейте их! Но нам говорят, что мол мы так не договаривались. И как же теперь верить в честность людей, отвечающих за организацию и проведение выборов?» — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьёв.

Позицию избиркома критически оценивает и региональный представитель ассоциации «Голос» Антон Шейнин.

«Действительно, региональное законодательство не предусматривает ручного пересчёта бюллетеней. Это возможно либо в день голосования непосредственно на избирательных участках по факту нарушений или сбоев работы в КОИБах, либо для этого необходимо специальное решение облизбиркома или ЦИК. Однако надо смотреть на ситуацию с другой стороны. Отныне у избирателей есть веское основание не доверять результатам выборов. Это основание — нынешнее упорство избиркома», — считает Антон Шейнин.

Стоит отметить, что в селекторном совещании не принимала участие глава ЦИК Элла Памфилова. Представитель центральной избирательной комиссии поддержал позицию региональных коллег.