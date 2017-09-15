Ярославль, 15 сентября, 2017, 15:02 — ИА Регнум. 19 сентября в Ярославле будут праздновать завершение работ по реконструкции в зоне ЮНЕСКО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Конный караул Президентского полка

На Советской площади пройдет торжественная церемония развода конных и пеших караулов Кремлевского полка, а также концерт с участием Дениса Майданова.

«Приглашаем всех 19 сентября на Советскую площадь. Кстати, Денис Майданов подготовил новую песню. Это будет сюрпризом для жителей и гостей города. В этот день мы будем открывать обновленную зону ЮНЕСКО. В частности, после серьезной реконструкции вновь начнет работать Демидовский сквер. Там воссоздана планировка начала прошлого века с привнесением современных элементов рекреационной среды, а в вечернее время будет включаться подсветка» — сказала директор регионального департамента культуры Марина Васильева.

Начало праздничных торжеств намечено на 17.00. Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, 19 сентября состоится инаугурация Дмитрия Миронова.