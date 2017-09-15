Москва, 15 сентября, 2017, 15:59 — ИА Регнум. В течение нескольких дней посольства США в России сразу в нескольких городах по очереди лишали личных парковок, превращая их в общедоступные. Начиная с 11 сентября без стоянок осталось посольство США во Владивостоке и консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 15 сентября стало известно, что для москвичей откроют парковку в Большом Девятинском переулке.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание генерального консульства США в Петербурге

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой Девятинский переулок (Москва), где ранее была парковка для автомобилей сотрудников посольства

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Дипломатический ход пояснили аналогичным отсутствием личных парковок у представительств России в США, а также острой нехваткой машиномест в столице. Так, со стоянки в Москве уже исчезли знаки, означающие её особую принадлежность.

Борис Кузнецов ИА REGNUM Парковка у консульства США во Владивостоке

Ранее во Владивостоке также демонтировали бетонные блоки, ограждающие здание генконсульства США.

Дарья Драй ИА REGNUM Пешеходная зона у здания генерального консульства США в Петербурге

13 сентября в Санкт-Петербурге ликвидировали парковку для автомобилей дипломатов генконсульства США на Фурштатской улице. Как сообщили СМИ, жители соседних домов якобы уже несколько лет просили чиновников убрать эту парковку, которая находилась посередине улицы, напротив генконсульства, мешая сквозному проходу пешеходов по аллее, идущей по оси улицы.

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Дарья Драй ИА REGNUM Здание Генерального консульства США в Петербурге

«На самом деле там не было парковки, она была стихийная», — прокомментировали ситуацию в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Там пояснили, что парковка возникла на разрыве аллеи, и пешеходы были вынуждены обходить припаркованные машины американцев по проезжей части.

Теперь на месте парковки появилась длинная «зебра». Также на этом месте автомобилистам теперь можно сделать разворот, пропустив пешеходов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пешеходная аллея у здания генерального консульства США на Фурштатской улице в Петербурге

Однако все эти изменения, которые мотивировали просьбами местных жителей, не привели к их удовлетворению.

Дарья Драй ИА REGNUM Запрет остановки под угрозой эвакуации у генерального консульства США в Петербурге

«Ещё вчера мы (жители улицы), радовались тому, что парковку дипломатических машин США убрали (спустя столько лет), а сегодня узнали, что раньше нас ущемляли в правах работники консульства, а теперь своё государство, — пишут обитатели Фурштатской улицы в популярном городском паблике «ВКонтакте». — Теперь парковаться у дома и по 50 метров в обе стороны нельзя никому! Даже нам, местным жителям. Ну что, «хотели как лучше, а получилось как всегда…»

Жители также рассказали, что после ликвидации парковки дипломатические машины заняли различные места на улице, где нет запрета на парковку, и тем самым отняли потенциальные парковочные места у горожан.

«Итог: множество жильцов улицы теперь ищут места чёрт знает где!!! Я даже разгрузить детей/коляски не смог, уже бежит сотрудник ДПС со словами «убирайте». Это произвол!» — возмущается один из живущих у консульства США горожан.

Однако эти жалобы не вызвали большого сочувствия у других петербуржцев, которые также далеко не всегда могут парковать свои автомобили рядом с домом.

«Большой город сопровождается сложностями с парковкой (центр, спальный район — в любом месте). Никто не обязан предоставлять моей машине (да и любой другой) место под окошечком дома. Моя машина и её место — это только мои проблемы. Без всяких если», — замечает одна из петербурженок в обсуждении этой темы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка для а/м посольства США и жителей дома-музея Шаляпина на Новинском бульваре в Москве. Без изменений

«Мы сделали то же самое, что американские дипломаты сделали в отношении российских генконсульств, и всё, — пояснил корреспонденту ИА REGNUM политолог, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергей Орджоникидзе. — До начала кампании мы держали специальные места, отведенные для них, а они для нас мест никаких не выделяли, получилось неэквивалентно. Они начали эту кампанию, пусть получают эквивалентную ситуацию, а то так они не понимают».

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка для а/м посольства США и жителей дома-музея Шаляпина на Новинском бульваре в Москве

«Я работал в Нью-Йорке, когда сначала были выделены места, потом ликвидированы, ничего, мы справились — и они справятся. Я думаю, это не самое страшное в международных отношениях, что может быть. Это двусторонняя протокольно-дипломатическая перестрелка, желательно, чтобы она как можно быстрее прекратилась. Американцы начали булавочные уколы, мы нехотя начали отвечать. Они выслали дипломатов, мы не стали этого делать, дали возможность подумать относительно того, может, они отменят необдуманные решения. Двусторонние отношения всегда взаимны. Как вы к нам, так и мы к вам», — подчеркнул Орджоникидзе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Паркомат в Большом Девятинском переулке (Москва)

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила 14 сентября, что не считает ликвидацию дипломатических парковок около консульств США в России ответными мерами. Она также отметила, что дальнейших шагов в развитии парковочной истории не планируется.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посольство США в Москве

«Не хочу описывать это как какие-то ответные действия. Мы хотим продвигаться вперёд в отношениях с правительством России», — заявила она.