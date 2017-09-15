Луганск, 15 сентября, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Наемники националистических группировок «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по заданию Службы безопасности Украины силой вынудили жителя ЛНР согласиться на сотрудничество с украинской спецслужбой. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил сотрудник министерства государственной безопасности ЛНР.

Обыкновенный фашизм

Алексей П., вынужденный выехать на подконтрольную вооруженным силам Украины территорию Луганской области, был схвачен боевиками в селе Трехизбенка.

«Он был похищен неонацистами в селе Трехизбенка и доставлен в управление СБУ, где сотрудник с позывным «Веласкес» попытался склонить Проскурина к «добровольному» сотрудничеству», — рассказал представитель МГБ.

Боевики националистических батальонов угрожали мужчине убийством, если он не согласится на условия службы безопасности Украины.

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«Получив отказ, он снова вызвал боевиков неонацистских подразделений, которые вывезли гражданина в лесополосу и, угрожая физической расправой над ним и близкими родственниками, заставили его принять условия», — отметили в ведомстве.

Сам пострадавший сообщил, что поехал на подконтрольную Киеву территорию навестить тяжелобольную бабушку.

«К нам в Трехизбенку приехали украинцы: «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мне сказали пройти с ними. Мне надели мешок на голову, вывели на улицу, посадили в машину, вывезли в лес и заставили копать яму. Я выкопал яму глубиной чуть выше колена и меня поставили на колени. Они сказали «огонь» и сделали две очереди справа и слева, я, конечно, испугался. Потом сказали: «ну что, «сепар», ты будешь сотрудничать?», и я молча кивнул», — рассказал мужчина.

Завербованному присвоили псевдоним «Каплай» и отработали задание по сбору на территории ЛНР военных сведений, составляющих государственную тайну. По прибытии в Стаханов агент СБУ дал показания МГБ ЛНР.

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