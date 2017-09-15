Симферополь, 15 сентября, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Четверть крымских детсадов и школ до сих пор не получили паспорта готовности к отопительному сезону, аналогичная ситуация и с половиной всех многоквартирных домов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе 15 сентября заявила министр ЖКХ Крыма Марина Горбатюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Осипов ИА REGNUM Школьники

По словам министра, все паспорта готовности к отопительному сезону минЖКХ должно было получить до 15 сентября.

«По предварительным данным, на текущий период актов готовности по школам и детским садам подписано около 75%. По многоквартирным домам, которых в РК более 13 тысяч, ситуация ещё хуже. В среду их было около 40%», — отметила министр.

Она также сообщила, что с сетями теплоснабжения, водопроводного и канализационного хозяйства подготовка к отопительному сезону идет по графику.

«В этом направлении готово порядка 90% всех сетей. Всё, что касается подачи тепла, мы обеспечим в срок», — заверила Марина Горбатюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа министр образования РК Наталья Гончарова отмечала рекордное количество первоклассников в новейшей истории Крыма. По её словам, впервые за 20 с лишним лет в школу пошли более 22 с половиной тысячи детей. Всего же, по данным минобраза РК, на полуострове в этом году должны работать 431 детский сад, 530 муниципальных общеобразовательных школ и 16 школ-интернатов.

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Также напомним, что согласно федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года в крымской столице должны построить три новых среднеобразовательных учебных заведения, однако, по мнению специалистов, городу необходимо по меньшей мере 20 новых учебных заведений.