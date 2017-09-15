Ярославль, 15 сентября, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Непогода с грозой и сильным ветром привела к тому, что рухнул установленный в Бутусовском парке арт-объект в виде дерева-скворечника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа ВКонтакте «Подслушано в Ярославле» Арт-объект рухнул

«Скворечное» дерево в Бутусовском парке Ярославля установили в мае этого года. Ветви искусственной березы украсили разноцветными скворечниками. Яркий арт-объект сразу стал причиной обсуждений среди ярославцев и вызвал критику градозащитников. Они заявили, что ни одна птица здесь не поселится, так как сам парк практически уничтожен и застроен.

Конечно же, птицы «деревом» не заинтересовались. А теперь оно и вовсе рухнуло — видимо, в результате прошедшей грозы с сильными порывами ветра.