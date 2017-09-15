Калуга, 15 сентября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, в Калуге открылась ежегодная областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень — 2017». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в выставке приняли участие более 150 местных производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Калужане и гости города смогли попробовать продукцию калужских производителей и приобрести понравившиеся им товары.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На выставке-ярмарке

Гостей фестиваля ждала концертная программа с участием творческих коллективов и эстрадных исполнителей, также на фестивале были организованы конкурсы, а для маленьких гостей — организована детская площадка с развлечениями и мастер-классами.

Посетил выставку и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. «Проведение сельскохозяйственных выставок уже давно стало доброй традицией для жителей Калуги и Калужской области, — подчеркнул он. — С каждым годом на них можно увидеть всё новые достижения нашего сельскогохозяйства и агропромышленного комплекса. Вот и сегодня выставка вызвала огромный интерес у калужан и жителей области. Замечательно, что местные производители представили такой широкий ассортимент продукции. Городские власти оказывают всемерную поддержку агропромышленному комплексу Калуги. Уверен, что продукция калужских производителей в скором времени будет широко представлена в торговых сетях нашего города. От имени депутатов Городской думы выражаю благодарность всем работникам сельскохозяйственной отрасли за огромный вклад в продовольственное обеспечение Калуги! Желаю вам новых успехов и достижений!».