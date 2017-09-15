Калуга, 15 сентября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Режимные объекты Калужской области взяли под особый контроль в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. В ближайшее время, по информации Росгидрометцентра, на территориях Калужского, Тульского, Рязанского, Владимирского и Ивановского регионов ожидаются дожди, грозы и усиление ветра. Как сообщила 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала «Калугаэнерго» Наталья Копоня, для обеспечения готовности сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в филиалах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» введен режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго» ЛЭП

Так, в филиале «Калугаэнерго» мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в сложных условиях непогоды.

К оперативному реагированию в филиалах энергокомпаний на территории 5 областей готовы 1 169 бригад (5 768 человек, 1 947 единиц техники), в том числе 94 мобильных подразделения. Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам регионов.

Напомним, ранее из-за ураганного ветра и ливней в зоне отключения электроэнергии находились три муниципальных района Калужской области: Тарусский, Боровский и Жуковский. Без света осталось порядка 10 тыс. человек.