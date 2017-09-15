Ярославль, 15 сентября, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Северная железная дорога продает комплекс объектов стадиона «Локомотив» на Суздальском шоссе за 92, 9 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Северной железной дороги.

Http://www.yartpp.ru Стадион «Локомотив»

Общая площадь объектов — 2,7 тыс. кв. м. и земельный участок площадью 5.3 га. Железнодорожники провели независимую оценку объекта, ориентировочная его стоимость составляет порядка 150 млн. рублей. Но продавцы поняли, что за такую сумму в Ярославле его продать невозможно и снизили цену до 93 миллионов рублей.

«Нам жалко, если город останется без стадиона и поэтому мы обращались к руководству области и города, чтобы те приобрели «Локомотив», но не нашли взаимопонимания. Сейчас на этом земельном участке можно строить производственные, торговые помещение. Жилье нельзя. Но не исключаю, что властям придётся разрешить вести там жилищное строительство», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в Службе управления имуществом Северной железной дороги.

Стадион был закрыт в июле прошлого года, в конце августа началась его консервация.

Переговоры между руководством Ярославской области и СЖД о возможности выкупа или передачи в долгосрочную аренду спортивного стадиона «Локомотив» ведутся с 2010 года. Договоренности сторонами не достигнуто. Все оборудование со стадиона передали в лагерь «Сахареж».

Ярославцы небезосновательно предполагают, что после продажи стадиона его снесут и район может остаться без спортивного сооружения.