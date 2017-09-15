Вашингтон, 15 сентября, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Многие бывшие сторонники президента Дональда Трампа так горячо переживают из-за сделки c лидерами демократической партии по закону о DACA (программа дает лицам, которые незаконно въехали в страну, будучи несовершеннолетними, возможность получить отсрочку от депортации), что сжигают свои кепки Make America Great Again (Сделай Америку снова великой).

Twitter @Black Pillman‏ Кепка с надписью «Make America Great Again»

Особо рьяные правые публикуют изображения обугленных головных уборов в социальных медиа с хэштегом #burnmyMAGAhhtag. Они также теперь называют президента «Дон Амнистия» (AmnestyDon), а некоторые призывают к его импичменту.

Трамп обещал во время предвыборной кампании вести жесткую миграционную политику и даже выстроить стену за счет, причем за счет самой Мексики, но по всему видно, что пока от выполнения своих обещаний президент далек.

Напомним, что распространенность испанского языка на юго-западе Соединенных Штатов достигла невиданных цифр: доля детей школьного возраста в Калифорнии, которые говорят на испанском языке дома, выросла с 25% в 1990 году до 35%. В штате сейчас 22 округа, где, по меньшей мере, одна треть детей школьного возраста говорят по-испански, в том числе 46% детей в Лос-Анджелесе, 60% в Монтерее и более 80% в некоторых районах южного Техаса и Аризоны. Даже в таких штатах, как Канзас и Небраска, которые вряд ли можно было до недавнего времени назвать мигрантскими, теперь более половины детей школьного возраста говорят по-испански дома.

Испаноязычные не хотят аккультурации и ассимиляции. Их число резко возросло: с 11 миллионов в 1980 году до более чем 40 миллионов. А с ними растет и количество средств массовой информации на испанском языке.