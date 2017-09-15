Чебоксары, 15 сентября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. В заповеднике «Присурский» в Чувашии сурки начали уходить в спячку. Первая закрытая нора отмечена в конце первой декады августа, в первую неделю сентября открытых нор не осталось, сообщили ИА REGNUM в заповеднике.

Prisursky.ru Сурок. Фото получено с помощью фотоловушки

В республике обычные сроки залегания сурков в спячку растянуты на 10−14 дней — с конца июля до конца первой декады августа.

«Редко этот период длится до сентября», — констатирует научный сотрудникзаповедника Миназым Рахматуллин.

Миназым Рахматуллин, prisursky.ru Нора

Учёные отмечают, что нынешний весенне-летний период оказался для флоры и фауны «весьма неблагоприятным». Начало апреля было холодным, конец месяца жаркий. Май и июнь были холодными, июль — дождливый, август — очень теплый.

«Такие погодные аномалии могли помешать организму сурков вовремя отложить жировые запасы, необходимые для зимней спячки», — отмечает Миназым Рахматуллин.

Миназым Рахматуллин, prisursky.ru Сурки ушли в спячку

Сон для сурка имеет большое значение, так как большую часть года зверек проводит в спячке. Весной и летом он нагуливает жир. В конце июля — начале августа сурки селятся только в зимовочных норах семьями от 2−10 до 18−20 особей. В это время зверьки углубляют норы, собирают сухую траву. Выходы в зимнюю нору они закрывают пробками из смеси земли и ветоши сначала снаружи, затем изнутри. При этом эти пробки могут достигать несколько метров в длину.

«Отгородившись таким образом от зимы, сурки впадают в глубокую спячку. В этот период сурки не питаются, так как кормовых запасов в норы не собирают. Спит сурок на юге 4−5, а на севере даже 8−9 месяцев в году. Значит, «спит как сурок» — такая поговорка возникла не на пустом месте», — говорит научный сотрудник заповедника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году сурки вышли из спячки раньше обычного — в первой половине марта, хотя обычно это происходит во второй половине марта. Учёные отмечают, что последние годы сурки в Чувашии с каждым годом выходят из спячки раньше обычного. В 2013 году сурки проснулись 20 марта, в 2014 году — 14 марта, в 2015 году — 12 марта, в 2016 году — 7 марта, в 2017 году — 4 марта. Специалисты поясняют, что это связано с установившейся тёплой погодой.