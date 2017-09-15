Франкфурт-на-Майне, Германия, 15 сентября, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Одной из самых интересных новинок, привезенных китайскими автопроизводителями на международной автошоу во Франкфурте, стал концепт спорткара будущего от китайского концерна Borgward.

Autohome.com.cn Borgward Isabella

Концепт носит одноименное название с другой моделью Borgward — двухместным купе, впервые представленным в 1954 году. По всей видимости, китайские инвесторы намерены показать будущее европейского бренда под китайским началом, пишет «Чжунго синьвэнь».

По заверениям производителя, серийная версия Borgward Isabella будет оснащена двумя электромоторами, суммарная мощность которых составит более 300 л.с. Электрокар будет разгоняться до 100 км/ч за рекордные 4,5 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч при дальности хода в 500 км.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, крупнейший китайский автомобильный концерн Cherry продемонстрировал свою последнюю разработку — пятиместный кроссовер Exeed XT. Новинка поступит в продажу на территории КНР уже весной 2018 года, ожидается, что Exeed XT будет продаваться и за пределами Китая.