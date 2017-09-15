Франкфурт-на-Майне, Германия, 15 сентября, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Крупнейший китайский автомобильный концерн Cherry продемонстрировал свою последнюю разработку — пятиместный кроссовер Exeed XT. Новинка поступит в продажу на территории КНР уже весной 2018 года, ожидается, что Exeed XT будет продаваться и за пределами Китая.

Car.autohome.com.cn Exeed XT

В продажу поступит две версии автомобиля: первая оснащена 1,6-литровым турбированным мотором, мощность которого составляет 190 л.с., вторая — 1,5 турбированным гибридным двигателем мощностью 218 л.с., пишет «Тайпин цичэ».

Вне зависимости от типа двигателя автомобиль будет оснащен 7-ступенчатой роботизированной коробкой переключения передач. По данным производителя, гибридная версия автомобиля развивает скорость 100 км/ч за 10 секунд, максимальная заявленная скорость не превышает 200 км/ч, а дальность хода на электродвигателе составляет всего 70 км.

Exeed XT разрабатывался совместно с китайской интерент-корпорацией Baidu, специалисты которой отвечали за систему мультимедиа. Габариты новинки не отличаются от размеров конкурентов в классе: 4664/1872/1685 мм при колесной базе в 2697 мм.

По прогнозам экспертов, стоимость Exeed XT в базовой комплектации составит около 140 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министерство охраны окружающей среды КНР опубликовало заявление, согласно которому китайские чиновники приступили к проработке нового законопроекта, подразумевающего полный отказ от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в пользу электродвигателей.