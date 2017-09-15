Москва, 15 сентября, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 14 сентября торговалась очень активно, в моменте достигая максимальных с апреля 2017 года отметок $55,98. Причиной этого стал общий позитивный новостной фон, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков. Крупнейшие добытчики нефти по-прежнему настроены на стабилизацию рынка.

lalabell68 Нефть

На этой неделе в СМИ появилась информация о новой инициативе Саудовской Аравии, согласно которой ограничению подвергнется не только добыча, но и экспорт нефти. Можно считать это ответом на заявления министра энергетики России Александра Новака по пролонгации и возможному расширению действующих соглашений.

«Вместе с тем и Международное энергетическое агентство, также добавило позитива, повысив прогнозы по спросу на нефть в 2017 году. Повлиять на этот позитив не смогли даже негативные данные от минэнерго США, согласно которым запасы нефти выросли», — отметил Быков.

15 сентября участники рынка вряд ли будут проявлять повышенную активность в ходе торгов. Причиной этого является ожидаемая на следующей неделе встреча добытчиков нефти. А ограниченная активность сегодняшнего дня будет зависеть от вечерних данных агентства Baker Hughes по количеству добывающих вышек в США.

«В случае сокращения количества вышек нефть марки Brent будет стремиться к отметке $56−56,50, в обратном случае Brent будет торговаться в диапазоне $54,50−55», — считает эксперт.

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