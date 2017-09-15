Москва, 15 сентября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. С начала недели рубль дешевеет. Основными факторами этого выступают общее усиление американской валюты и ожидания снижения процентной ставки ЦБ РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его мнению, доллар США поддерживают позитивные данные по инфляции, опубликованные на этой неделе.

14 сентября ослабление российской валюты немного приостановилось. Рубль укрепился, к доллару США на 0,4% и к евро на 0,3%. Отчасти это связанно с достижением нефти максимальной отметки с апреля, отчасти с остановкой общего усиления американской валюты и отчасти с ожиданиями решений российского денежного регулятора, пояснил эксперт.

«15 сентября главными движущими факторами для рубля станут динамика нефти и результаты заседания ЦБ РФ, — сказал Быков. — Вероятнее всего, что нефтяные котировки останутся на максимумах, однако без серьезных новых достижений».

Что касается ЦБ РФ, то очень скоро будут объявлены результаты заседания, от которых и будет зависеть закрытие недели, отметил он.

«В случае снижения ставки с 9% до 8,5% рубль будет склонен к снижению, к доллару США к отметкам 57,80 — 58,30 рубля и к евро 69,20 — 69,70 рубля. В случае если ставка снизится лишь до 8,75% или меньше, рубль будет склонен к небольшому укреплению к доллару США к 56,70−57,20 рубля и к евро 67,70−68,20 рубля», — полагает эксперт.

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