В Германии извинились перед Путиным, Евросоюз вдруг опомнился: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Секундная вспышка или луч света: в Германии извинились за слова о Путине;
- Мнение Франции: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией;
- Скандал в Румынии: спецслужбы не пустили «кандидата Москвы» в президенты;
- Цели достигнуты: российское вмешательство в Сирию обернулось триумфом;
- Постепенно доходит: в Евросоюз осознают, что Крым — это Россия.