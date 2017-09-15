Москва, 15 сентября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Фракции Госдумы по предложению спикера нижней палаты парламента Вячеслав Володин обсудят сокращение перерыва между утренним и вечерним пленарными заседаниями, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума РФ

Речь идет о так называемом «большим перерыве», который сейчас установлен с 14:00 до 16:00. Предлагается его сократить на час.

«Есть еще такое предложение, мы обсуждали этот вопрос с представителями фракций. Понимая нашу постановку, что в регионы было бы правильно в пятницу уезжать, это дает возможность работы в регионах в субботу и воскресенье… Поэтому если вы до вторника подумаете и в рамках фракций обсудите это предложение, оно нам позволит в пятницу завершать работу раньше, учитывая, что многие самолеты улетают в 16−17−18 часов», — сказал Володин.

Ранее Совет Думы принял решение о том, что 15 сентября Госдума завершит работу в 17.00 в результате сокращения большого «обеденного» перерыва на час.