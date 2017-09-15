Ярославль, 15 сентября, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославльводоканал

Сумма контракта, который планируют заключить сроком на 2 года — 11 млн. 100 тыс. рублей. Организация, которая будет признана победителем, займется юридическим обслуживанием объединенного Водоканала в Большесельском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Некрасовском, Ростовском, Тутаевском, Ярославском, Переславском районах.

В техзадании указано два этапа. Первый — выработка рекомендаций по вопросам изменения территориальной сферы деятельности.

Что любопытно, двумя пунктами в документации значится «разработка общей «дорожной карты» заключения концессионного соглашения по инициативе концессионера, включая подготовительные мероприятия для заключения такого соглашения», и «выработка рекомендаций относительно юридической возможности заключениям концессионных соглашений по инициативе концессионера в отношении конкретных муниципальных образований, разработка проектов концессионных соглашений и документации предложения концессионера о заключении соглашения».

Федеральным законодательством запрещается передача в концессию муниципальных водоканалов городов с населением свыше 500 тысяч человек. Но при переходе полномочий на уровень области имущество Водоканала выводится и становится немуниципальным, а значит, практика закона на него не распространяется.

Напомним, концессионные соглашения в сфере водоотведения планируется сделать одним из главных инструментов реализации национального проекта «Оздоровление Волги». Об этом шла речь на совещании «О сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги», которое прошло 8 августа в Волгограде под руководством председателя Правительства России Дмитрия Медведева. В нем принимал участие и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Он рассказал о планах по модернизации очистных сооружений в регионе и подчеркнул, что Ярославская область не рассчитывает на финансирование проекта только из федерального бюджета — часть средств регион намерен изыскать самостоятельно. Для реализации регионального проекта в рамках реорганизации водохозяйственного комплекса планируется осуществить консолидацию активов организаций водопроводно-канализационного хозяйства путём объединения малых и средних муниципальных водоканалов на базе двух крупнейших. В результате этого в отрасль водоснабжения и водоотведения планируется привлечь значительные денежные средства, которые будут направлены на строительство и модернизацию очистных сооружений.